2021/11/15 | 09:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هبطت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب.وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا أو0.7 في المئة إلى 81.59 دولار للبرميل.وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7٪ إلى 80.21 دولارا للبرميل.وشهدت كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لخفض الأسعار.وقال محللو (إيه.إن.زد) في تقرير إن “البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين، باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأمريكية”.وزادت شركات الطاقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انخفاض أسعار النفط إلى 81.59 دولار للبرميل في الاسواق العالمية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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