التربية تؤكد توزيع المناهج الدراسية خلال الايام المقبلة

2021/11/15 | 09:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيتم توزيع الكتب بشكل متتالٍ خلال الايام القليلة المـقـبـلـة بــين المــديــريــات بـبـغـداد والمــحــافــظــات.

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