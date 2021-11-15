2021/11/15 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كـشـفـت وزارة الـتـربـيـة عـن عمل المـطـابـع الـتـي تـعـمـل عـلـى طباعة الكتب المنهجية بكامل طاقاتها الانـتـاجـيـة، لانـجـاز اعـمـال توزيع الـكـتـب الـجـديـدة لـلـعـام الـدراسـي 2021 ـ 2022 بين المديريات العامة بــبــغــداد والمــحــافــظــات، وابــرزهــا مـطـابـع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تكشف عن موعد توزيع الكتب المدرسية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تكشف عن موعد توزيع الكتب المدرسية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تكشف عن موعد توزيع الكتب المدرسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).