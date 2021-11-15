وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يناقشون سُبُل تعزيز التنسيق المشترك

2021/11/15 | 09:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزراء خارجية العراق والأردن ومصر

سبل تعزيز التشاور والتنسيق والتعاون

ومستجدات المشروعات المشتركة بين الدول

الثلاث.

وذكر بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة

الانباء العراقية (واع)، أن الاجتماع

عقد ع

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