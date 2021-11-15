لإطفاء الحريق يشعلون حرائق - التيتي الحبيب

2021/11/15 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من الحلول المبتكرة في مقاومة الحريق المهول يلجأ الاطفائيون إلى إشعال حرائق متحكم فيها تسمح بضبط وتعطيل تقدم الحريق الكبير.



هذا هو التكتيك الذي تطبقه الطغمة الحاكمة ببلادنا هذه الأيام.



فمنذ على الأقل ثلاثة سنوات الأخيرة بعد أن تفاقم الفقر الذي قدرته الإحصائيات الرسمية بما يقارب 23 مليون مواطن ومواطنة الغارقين في البؤس وقساوة الحياة يرى الجميع إن أسباب اندلاع حريق كبير يهدد باكتساح المجال الاجتم ......





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