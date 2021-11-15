السعودية تمنح مفكرا لبنانيا شيعيا جنسيتها.. فكيف كان رد فعله؟

2021/11/15 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفكر الشيعي اللبناني، محمد الحسيني، منحه الجنسية السعودية، الإثنين، وتعهد بأن يخدم "بلاده العظيمة"

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