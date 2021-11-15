قادت حركة فكرية خلال 20 عاما.. مكتبة مصرية شاهدة على تغير الأزمان

2021/11/15 | 09:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وسط أحد الشوارع الرئيسية الصاخبة في حي الزمالك في القاهرة، تقدم إحدى المكتبات فترة من الهدوء والثقافة لزوارها وسط نكهة بخار القهوة وفناجينها.

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