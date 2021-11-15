2021/11/15 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، اليوم الاثنين، عن توقعاته بشأن هطول الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.وقال التميمي، في نشرة وزعها على عدد من وسائل الإعلام، إن “أجواءً ملبدة بالسحب في أغلب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طقس العراق..توقعات هطول الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة المركز الخبري الوطني.

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