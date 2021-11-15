الأمم المتحدة تعلق على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا

2021/11/15 | 09:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني علقت الأمم المتحدة على الضربات الجوية الأمريكية في سوريا التي أودت بحياة مدنيين في عام 2019، مشيرة إلى ضرورة أن يتحمل الفاعل المسؤولية في مثل هذه الحالات.وصرّح نائب المتحدث باسم الأمين […]

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