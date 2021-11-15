انتحار ضابط عراقي كبير في ظروف غامضة

2021/11/15 | 09:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، الاثنين، بانتحار ضابط في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (15 تشرين الثاني 2021)، ان "ضابطا برتبة عقيد يعمل في الفوج الاول لواء 33 اقدم على الانتحار".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بان "عملية الانتحار جاءت بعد جولة ترفيهية اجراها الضابط مع احد رفاقه من الضباط في نهر الهندية وعند العودة اقدم على الانتحار دون معرفة اسباب ذلك".

واشار الى ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الضابط انتحر داخل مقره العسكري دون اي تاكيدات دقيقة حول هذا الامر".

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