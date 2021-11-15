اغتيال معاون قائد عمليات كربلاء اثناء نزوله إلى منزله في ذي قار - عاجل

2021/11/15 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بان مجهولين اغتالوا معاون قائد عمليات كربلاء العقيد الركن حيدر حمود الحسيناوي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عملية الاغتيال نفذت أثناء نزول الحسيناوي من مقر عمله في النخيب الى منزله بمحافظة ذي قار".

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