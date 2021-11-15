انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من زيادة المعروض وضعف الطلب

2021/11/15 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار النفط الخام، اليوم الاثنين، هبوطاً نتيجة ضغط من توقعات بزيادة المعروض وضعف الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 58 سنتا أو0.7% إلى 81.59 دولار للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتا أو 0.7٪ إلى 80.21 دولارا للبرميل.

وشهدت كلا السوقين هبوطا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نتيجة التأثر بارتفاع الدولار والتكهنات بأن إدارة الرئيس جو بايدن قد تفرج عن نفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لخفض الأسعار.

وقال محللو إيه.إن.زد في تقرير إن "البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم مع مطالبة بعض المسؤولين باستخدام الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات الأميركية".

وزادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي في الوقت الذي حومت فيه أسعار النفط الخام قرب من أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات مما دفع بعض شركات التنقيب إلى العودة إلى عمليات التنقيب.

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