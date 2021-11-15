2021/11/15 | 09:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، اليوم الاثنين، عن توقعاته بشأن هطول الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.وقال التميمي، في نشرة وزعها على عدد من وسائل الإعلام، إن “أجواءً ملبدة بالسحب في أغلب الانحاء مع فترات يكون فيها الطقس غائما جزئيا”، لافتا إلى “تشكل السحب الركامية خلال الفترة المذكورة والتي تسبب تساقط امطار متفرقة”.وبين أن “زخات مطر في المناطق الغربية نواحي الرطبة والقائم مساء وخلال فجر وصباح الثلاثاء تشمل مناطق من الجنوب واماكن اخرى يصعب تحديدها من الوسط والفرات الأوسط”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات هطول الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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