2021/11/15 | 09:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف المتنبئ الجوي، أحمد التميمي، اليوم الاثنين، عن توقعاته بشأن هطول الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.وقال التميمي، في نشرة وزعها على عدد من وسائل الإعلام، إن “أجواءً ملبدة بالسحب في أغلب الانحاء مع فترات يكون فيها الطقس غائما جزئيا”، لافتا إلى “تشكل السحب الركامية خلال الفترة المذكورة والتي تسبب تساقط امطار متفرقة”.وبين […]

ظهرت المقالة متنبئ جوي يتوقع هطول أمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي يتوقع هطول أمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي يتوقع هطول أمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).