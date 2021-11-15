2021/11/15 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، الاثنين، باغتيال معاون قائد عمليات كربلاء المقدسة العقيد الركن حيدر حمود بهجوم مسلح في المحافظة.وقال المصدر في تصريح صحافي، إن “مسلحين مجهولين هاجموا، صباح اليوم، معاون قائد عمليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اغتيال معاون قائد عمليات كربلاء بهجوم مسلح المركز الخبري الوطني.

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