2021/11/15 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهدت العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، زخما مروريا سيطر على 3 جسور، وعدة طرق حيوية.وقال مصدر بالمرور في تصريح صحافي، أن “جسر ديالى يشهد زحاما ملحوظا، كما أن جسر بغداد / الدورة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زحامات مرورية خانقة تشهدها أغلب مدن بغداد المركز الخبري الوطني.

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