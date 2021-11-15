2021/11/15 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اعادة افتتاح شارع رئيسي في منطقة السيدية في بغداد.وقالت القيادة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انها “تواصل نهجها في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تفتتح شارعًا رئيسيًا في السيدية المركز الخبري الوطني.

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