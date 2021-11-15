2021/11/15 | 09:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة أنباء اسوشيتدبرس الأمريكية

تقريرا عن مساعدة مسلمي بولندا

للمهاجرين وتوفير الطعام للعالقين على

الحدود البولندية.

وقالت إن ماتشي شيتنزنوفيتش بكى عندما

شاهد المهاجرين لأول مرة جوعى ومنهكين

من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسوشيتدبرس: مسلمو بولندا يساعدون المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسوشيتدبرس: مسلمو بولندا يساعدون المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).