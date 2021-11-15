توصيات وارشادات من الدفاع المدني للمواطنين بفصل الشتاء

2021/11/15 | 10:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصدرت مديرية الدفاع المدني جملة من التوصيات والارشادات الخاصة بفصل الشتاء وطلبت من المواطنين مراعاتها لتجنب الحوادث التي تسبب الخسائر البشرية والاقتصادية .وذكرت في بيان انه : " يجب استخدام براميل معدنية او بلاستيكية خاصة محكمة الغلق لخزن المشتقات النفطية ، كما يجب تجنب ادخال المدافئ النفطية الى الحمام او الاماكن المغلقة خوفاًً من الغازات السامة والخانقة المنبعثة منها(خليط من الغازات بضمنها أول وثاني أوكسيد الكاربون).واضافت :" يجب وضع اسطوانات غاز الطبخ خارج المطبخ وايصال الغاز منها عن طريق تأسيسات خاصة بها ، والتأكد من صلاحية خراطيم غاز الطبخ واجراء الصيانة الدورية لها ، وابعاد المدافئ النفطية عند استخدامها عن الاثاث والستائر بمسافة امنة ، وعدم املاء المدافئ النفطية اثناء اشعالها".وتابعت :" كما يجب تجنب ترك المدافئ تعمل اثناء النوم او عند الخروج من المنزل او بعد انتهاء الدوام والتاكد من اطفائها ، وتحذير الاطفال من التقرب والعبث بالاجهزة والمعدات الكهربائية والمطافئ لتجنب الحوادث ، والابتعاد الكلي عن تسخين الماء بواسطة المدافئ النفطية او الغازية بوجود العائلة ، و عدم استخدام المدافئ الكهربائية (الهيترات) من نوع السلك المكشوف والحرص على اقتناء انواع ذات مناشئ رصينة".واشارت الى ضرورة اجراء الفحص والصيانة على سخانات الماء تحسباًً لعطل جهاز الهيتر مما يسبب ايصال التيار الكهربائي.وبينت انه في حالة الشعور بتسرب الغاز المسال في المنزل يجب تجنب أستخدام أي مفتاح كهربائي أو مفرغة هواء أو مصدر نار، وغلق صمامات جميع أسطوانات الغاز وأخراج الأشخاص الموجودين في المنزل وفتح النوافذ والأبواب لعمل التهوية المطلوبة.واكدت المديرية اهمية سرعة الاتصال بسيطرة الدفاع المدني(115) مجاناًً من اي هاتف محمول عند حصول اي طارئ./انتهى9

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