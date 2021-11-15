العمليات المشتركة توضح حقيقة أغتيال آمر اللواء 33 في عمليات كربلاء - عاجل

2021/11/15 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أوضحت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، حقيقة اغتيال آمر اللواء 33 في عمليات كربلاء.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تنفي قيادة العمليات المشتركة ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من خبر مفاده اغتيال العقيد الركن حيدر محمود كريدي أمر الفوج الأول اللواء الثالث والثلاثون في قيادة عمليات كربلاء".

وأضافت، نؤكد أن سبب الوفاة هو حادث عرضي وقد شرعت القوات الأمنية المختصة بفتح تحقيق لكشف تداعيات وملابسات حادث الوفاة".

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