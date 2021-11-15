عمرها 3000 عام..كيف يحكي عمل فني في دبي قصة مدينة مليحة التاريخية؟

2021/11/15 | 10:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال فعاليات أسبوع دبي للتصميم، تطرق المشروع التركيبي والمعماري الفني للفنانة آنا كاريراس، والمنجز لصالح استديو ليفر/ميراج إلى أحدث النتائج المستخلصة حول منطقة المليحة الأثرية القديمة التي يمتد عمرها لثلاثة آلاف سنة.

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