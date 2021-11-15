تعالقات فلسفية بضوء طبيعة العقل - علي محمد اليوسف

2021/11/15 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_محمد_اليوسف لايبنتيز والعقلنقلا عن لايبنتيز ( الاساس العقلي يجعل فكرنا لا يقبل افكارا متناقضة, والنفس ايضا ترفض ادراك متناقضين معا.



والاساس الانطولوجي او الوجودي يجعلنا نقبل الهوية في الاشياء.



والا لما كانت موجودة على الحقيقة ) 1 تعقيب نقدي- ادراك العقل هو ذاته ادراك نفسي ولا فرق بينهما.



ما تدركه النفس مصدره ادراك مرجعية العقل.



ولا يدرك العقل من حقائق الواقع ما لا تدركه النفس لذات الوقائع بنفس آل ......





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