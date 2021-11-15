الإطار التنسيقي الشيعي صراع على السلطة أم خلاف حول مستقبل العراق وطن وشعب - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/15 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي ليست بعيدة تلك الأيام والأشهر التي سبقت الانتخابات النيابية في 10/10/2021 حينما كان المرشحون من السياسيين للطائفة الشيعية ينحبون ويبكون على معاناة الشعب ومآسيه وفقرة وجوعه وخاصة في المناطق والمدن الجنوبية والوسطى من العراق وحتى كانت تذكر هذه العبارات من خلال الندوات التي تعقدها المحطات القضائية من قبل مسؤولين كبار وقادة في الكتل والأحزاب السياسية الشيعية بأن المناصب والسلطة ليست هي المهم وهدفهم وغ ......





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