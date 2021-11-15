شاهد..فيديو لشاب يجوب شوارع دبي على متن

2021/11/15 | 10:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقطع فيديو مثير للاندهاش، يجوب رجل شوارع دبي مرتديًا زيًا يحاكي شخصية ديزني الشهيرة علاء الدين على متن ما يشبه "البساط السحري"، تاركًا سكان المدينة في حيرة من أمرهم، فما حقيقته؟

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