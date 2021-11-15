2021/11/15 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تظاهر العشرات من اهالي منطقتي السليطية والشويعرية في قضاء الاصلاح شمالي الناصرية، اليوم الاثنين، للمطالبة بشمول مناطقهم بالخدمات.وذكر مراسل “المركز الخبري الوطني”، أن اهالي مناطق السليطية والشويعرية تظاهروا نتيجة عدم شمول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العشرات يتظاهرون شمالي الناصرية للمطالبة بالخدمات المركز الخبري الوطني.

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