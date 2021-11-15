2021/11/15 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الإثنين، عن حقيقة اغتيال امر الفوج 33 في عمليات كربلاء.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قيادة العمليات المشتركة تنفي ما تم تداوله […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الإعلام تكشف حقيقة اغتيال معاون قائد عمليات كربلاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام تكشف حقيقة اغتيال معاون قائد عمليات كربلاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام تكشف حقيقة اغتيال معاون قائد عمليات كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).