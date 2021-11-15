الخلية تصدر بيانا بعد انتحار ضابط عراقي كبير

2021/11/15 | 10:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الاعلام الامنية، الاثنين، انباء اغتيال أمر الفوج الأول - اللواء الثالث والثلاثون في قيادة عمليات كربلاء، مبينة ان سبب الوفاة حادث عرضي.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (15 تشرين الثاني 2021)، انها "تنفي قيادة العمليات المشتركة ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من خبر مفاده اغتيال العقيد الركن حيدر محمود كريدي أمر الفوج الأول اللواء الثالث والثلاثون في قيادة عمليات كربلاء".

واكد البيان أن "سبب الوفاة هو حادث عرضي وقد شرعت القوات الأمنية المختصة بفتح تحقيق لكشف تداعيات وملابسات حادث الوفاة".

وافاد مصدر مطلع، الاثنين، بانتحار ضابط في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية ان "ضابطا برتبة عقيد يعمل بمنصب امر الفوج الاول لواء 33 التابع لقيادة عمليات كربلاء، اقدم على الانتحار".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بان "عملية الانتحار جاءت بعد جولة ترفيهية اجراها الضابط مع احد رفاقه من الضباط في نهر الهندية وعند العودة اقدم على الانتحار دون معرفة اسباب ذلك".

واشار الى ان "المعلومات الاولية تشير الى ان الضابط انتحر داخل مقره العسكري دون اي تاكيدات دقيقة حول هذا الامر".

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