2021/11/15 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة والآثار والسياحة، الاثنين، أنها استطاعت خلال العام الحالي 2021 التحول إلى جهة رابحة بعد أن كانت خاسرة في ما مضى، مشيرة الى أنها تسير وفق خطط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق بصدد طرح المناطق الاثرية للاستثمار المركز الخبري الوطني.

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