2021/11/15 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تتخذ اكثر من 1700 أسرة نازحة في صلاح الدين من هياكل المدارس والتجمعات العشوائية في اقضية المحافظة مكانا لها، في ظل عدم اعمار منازلها المدمرة منذ احداث داعش وحتى الان.وقال مدير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة: 1700 عائلة نازحة تسكن في هياكل المدارس والعشوائيات بصلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة: 1700 عائلة نازحة تسكن في هياكل المدارس والعشوائيات بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة: 1700 عائلة نازحة تسكن في هياكل المدارس والعشوائيات بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).