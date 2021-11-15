تعرف على رحلات الطائر الأخضر العراقي ليوم غد

2021/11/15 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تنشر بغداد اليوم، الإثنين، رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الثلاثاء.

وتضمنت الرحلات 38 رحلة على متن الطائر الاخضر.

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