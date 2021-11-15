العمليات المشتركة توضح بشأن وفاة معاون قائد عمليات كربلاء

2021/11/15 | 10:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، بشأن وفاة معاون قائد عمليات كربلاء، مؤكدة أن سبب الوفاة هو حادث عرضي.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقته، أن “قيادة العمليات المشتركة تنفي ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من خبر مفاده اغتيال العقيد الركن حيدر محمود كريدي آمر الفوج الأول اللواء الثالث والثلاثون في قيادة عمليات كربلاء”.وأكد، البيان، أن “سبب الوفاة هو حادث عرضي”، مشيرا الى ان ” القوات الأمنية المختصة شرعت بفتح تحقيق لكشف تداعيات وملابسات حادث الوفاة”.

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