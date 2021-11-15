إلزام مُؤسَّسات الدولة بالتنسيق مع هيئة النزاهة في النشاطات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد

2021/11/15 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور توجيه عن مكتب رئيس مجلس الوزراء ألزم فيه الوزرات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والمُحافظات كافة، بالتنسيق معها في المُؤتمرات والاجتماعات والمجالات المُتعلّقة بمضامين الاتفاقيَّات الدوليَّة المعنيَّة بمُكافحة الفساد.

الهيئة أشارت إلى أنَّ مكتب رئيس مجلس الوزراء أكَّد أنَّ هذا التوجيه يأتي في إطار جهود وسعي جمهوريَّة العراق الرامية إلى مُكافحة الفساد، وتماشياً مع مضامين اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد التي انضمَّ إليها العراق، بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007.

وأضافت إنَّ التوجيه بالتنسيق مع الهيئة يأتي من كونها الجهة الرسميَّـة المعنيَّة بتمثيل العراق في الاتفاقيَّة الأمميَّة، ومضامين أحكام قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل،وبغية توحيد الجهود الرامية لتوثيق عرى التعاون بين مُؤسَّسات الدولة والجهات ذات العلاقة؛ لعدم الإرباك وتفادياً للتعارض.

وأشارت إلى أنَّ العراق صادق على الاتفاقية العربيَّة لمُكافحة الفساد بموجب القانون رقم (94) لسنة 2012؛ من أجل تعزيز التعاون العربيِّ في ميادين الوقاية من الفساد ومُكافحته وكشفه بكل أشكاله، لذا نسَّبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بأن تكون الهيئة هي الجهة الرسميَّة المُمثلة للعراق في هذه الاتفاقيَّـة.

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