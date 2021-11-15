بدء عمليات العد والفرز لـ108 محطات في بغداد

2021/11/15 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات التي صدر قرار بشأنها من الهيئة القضائية، فيما أشارت إلى أن عدد المحطات المشمولة هي 108 محطات.

واكد عضو الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل أن “عدد المحطات المشمولة بإعادة العد والفرز اليدوي 108 محطات”، مبيناً، أن “هذه المحطات تعود إلى مكتب انتخابات بغداد/ الرصافة”.

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