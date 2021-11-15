أربعة التزامات عالمية تجاه العراق لحل المشاكل المناخية

2021/11/15 | 10:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، تمت بحضور وفد رفيع المستوى من حكومة العراق.

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