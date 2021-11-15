انخفاض المناعة رغم تلقي اللقاح.. دراسة تحاول تفكيك لغز اصابة المطعمين

2021/11/15 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد صدرت مؤخراً تحذيرات من أطباء بريطانيين وكذلك من وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة من أن انخفاض المناعة يؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، حتى بين الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.فما قدر الحماية التي تتبقى في أجسامنا مع مرور الوقت؟ تقول البروفيسورة إلينور رايلي، أستاذة المناعة بجامعة إدينبرا […]

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