في ذكرى فنان عظيم - سميح مسعود

2021/11/15 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سميح_مسعود كانت مدينة ملاهي الكويت في ذلك اليوم الربيعي مكتظة بالأطفال والأهالي ، تزهو بألعابها، وتنبعث من اقسامها العديدة موسيقي عالية ...



توقفت مع أولادي الثلاثة في قسم لعبة "الإنزلاق" المائي ...



الإنزلاق فوق سطح الماء الجاري عبر قناة طويلة على درجة عالية من الارتفاع تتدفق منها أصوات المياه ، وهي تنحدر من علٍ كانحدار السيول الهادرة ...



دخل أطفالي الثلاثة هذا القسم ، انضموا الى صف طويل من الاطفال بانتظار دو ......





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