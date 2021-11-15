طقس غائم وامطار خفيفة اليومين المقبلين

2021/11/15 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توقعت هيئة الانواء الجوية ان يكون طقس يوم غد الثلاثاء متباينا بين الغائم جزئيا والغائم الممطر ، وصحوا مع بعض الغيوم يوم الاربعاء .وذكر بيان للهيئة :" ان طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، غائما جزئيا واحيانا غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة خلال النهار تكون رعدية احيانا في اماكن متفرقة .ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائما جزئيا واحيانا غائما يتحول خلال الليل الى صحو، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة" .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم 13 مئوية والعظمى 24 مئوية ، وفي البصرة تصل درجة الحرارة العظمى الى 27 مئوية .واضاف البيان :" ان طقس يوم الاربعاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا مع بعض الغيوم ،ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة .و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة"./انتهى9

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