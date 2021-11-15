طالبان تجري عرضا عسكريا باسلحة امريكية

2021/11/15 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اجرت حركة "طالبان" عرضا عسكريا في العاصمة الافغانية كابل ، باشراك عربات مدرعة امريكية الصنع ومروحيات روسية .وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التابعة للحركة، عناية الله خوارزمي :" ان العرض مرتبط بتخريج 250 جنديا بعد انتهاء فترة تدريبهم".وشاركت في العرض عشرات المركبات المدرعة من طراز "إم 117" أمريكية الصنع التي شوهدت تسير ببطء جيئة وذهابا على طريق رئيس في كابل مع تحليق مروحيات من طراز "إم أي-17" على ارتفاع منخفض، كما حمل الكثير من الجنود بنادق هجومية أمريكية الصنع من نوع "إم4"./انتهى9

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