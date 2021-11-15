وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون جملة من الملفات المشتركة

2021/11/15 | 10:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزراء خارجية العراق والاردن ومصر، الأحد، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة بين البلدان الثلاثة، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، التقى (أمس الاحد) مع نظيريه الأردنيّ أيمن الصفديّ، والمصريّ سامح شكريّ، في دبي، وجرى بحث سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق في إطار آلية التعاون الثلاثيّ، فضلًا عن بحث مُستجدات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين الدول الثلاث الشقيقة، وبحث اللقاء آخر المُستجدات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة".

وقدم الوزير خلال اللقاء، بحسب البيان، إيجازاً عن التطورات والحراك السياسيّ الذي يشهده العراق بعد إجراء الانتخابات".

وفي 27 حزيران من العام الجاري احتضنت بغداد قمة ثلاثية جمعت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والعاهل الاردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفاتح السيسي وناقشت جملة من المحاور المشتركة واقامة مشاريع استثمارية فضلاً عن الربط الكهربائي المشترك بين البلدان.

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