2021/11/15 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أظهر استطلاع جديد للرأي، انخفاض نسبة التأييد للرئيس الأمريكي جو بايدن، داخل قاعدته، وسط انتقادات كبيرة لسياسته الاقتصادية.وبحسب استطلاع للرأي نشرته “واشنطن بوست” و”ABC News”، فإن 41 بالمائة فقط من الأمريكيين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استطلاع للرأي: انخفاض نسبة التأييد لبايدن وسط انتقادات لسياسته الاقتصادية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع للرأي: انخفاض نسبة التأييد لبايدن وسط انتقادات لسياسته الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استطلاع للرأي: انخفاض نسبة التأييد لبايدن وسط انتقادات لسياسته الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).