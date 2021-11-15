"صياد الشباك الشبحية" ينقذ الحياة البحرية في هونغ كونغ... كيف؟

2021/11/15 | 10:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما تمتّعت هونغ كونغ بتاريخ بحري غني يعود إلى مئات السنين، أما ميناء هذه المدينة الدولي فشيّدته مجتمعات الصيد المنتشرة على شواطئه الساحلية.رغم ذلك، يتربّص تحت سطح مياهه خطر يهدّد الحياة البحرية.ما هو؟

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