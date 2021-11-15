أمير سعودي يقترح رفع علم حزب الله على سفارات لبنان مع

2021/11/15 | 10:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- – رأى الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد أنه من المنطقي أن تستبدل سفارات لبنان العلم اللبناني بعلم حزب الله مع إضافة "يد توزع المخدرات".

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