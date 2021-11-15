الخلية تنفي تعرض معاون قائد عمليات كربلاء للاغتيال: توفي بـ “حادث عرضي”

2021/11/15 | 10:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، ان معاون قائد عمليات كربلاء توفي بـ”حادث عرضي”، فيما نفت الأنباء التي تحدثت عن اغتياله.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، تلقته، أن “قيادة العمليات المشتركة تنفي ما تم تداوله من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام من خبر مفاده اغتيال العقيد الركن حيدر محمود كريدي آمر الفوج […]

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