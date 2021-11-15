2021/11/15 | 10:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط جمعة الثامر، أن الخروج من بطولة الكأس ألقى بظلاله على نتائج الفريق في الدوري الممتاز، لافتاً إلى أن الفوز على الطلبة سيكون حافزاً للاعبين في استعادة روح المنافسة والمضي قدماً في حصد النقاط. وقال الثامر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" الخروج من بطولة الكأس القى بظلاله على الفريق برغم من الأداء الجيدة ولكن ضربات الترجيح هي ما حسمت المباراة، وبتالي شكلت النتيجة غصة لدى اللاعبين والإدارة بعد ما كان طمحوهم الابتعاد بهذه البطولة لتعويض ما حدث في مباريات الدوري".وأضاف الثامر أن" الفريق سيعول كثيراً على مباراة الطلبة لإثبات الذات بوصف الدوري الممتاز هو المنافسة الوحيدة للفريق، والجميع عازم على استعادة روح المنافسة من خلال هذه المواجهة والعودة بين الفرق الأربعة الأوائل على غرار الموسم السابق"، مشيراً، الى إن" اللاعبين خلال المران الأخير بانت عليهم ملامح الندم على ما قدموه في مسابقة الكأس، لذا كان الجهاز الفني حريصاً على تشخيص الأخطاء ووضع الخطط المناسبة لتجاوز عقبة الخصم".وتابع الثامر، أن" الطلبة من الفرق الشبابية ولدى لاعبيه اندفاع كبير لتغيير الصورة التي رسمت عنه والمنافسة على المراكز المتقدمة، الأمر الذي يجعل الفوز على الطلبة مثل فرصة جيدة للعودة من جديد الى الواجهة وتعزيز الفوز الثاني والمضي قدماً بجمع النقاط ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يعول على مواجهة الطلبة في استعادة روح المنافسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يعول على مواجهة الطلبة في استعادة روح المنافسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).