2021/11/15 | 11:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء استمرار معاناة المهاجرين وطالبي اللجوء الانساني من العراقيين بين دولتي بيلاروسيا وبولندا الذين يعيشون أوضاعاً حياتية صعبة وانتهاكات خطيرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالحفاظ على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء العراقيين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالحفاظ على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء العراقيين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الإنسان تطالب بالحفاظ على حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).