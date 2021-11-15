إتفاق على إعادة فتح الخط الجوي بين العراق وأذربيجان عبر مطار النجف

2021/11/15 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، اليوم الاثنين، الاتفاق مع السفير الاذربيجاني نصير محمدوف على اعادة فتح الخط الجوي المباشر بين العراق وأذربيجان عبر مطار النجف الاشرف الدولي، لتفويج قوافل الزائرين الى العتبات المقدسة.

وقال الياسري في بيان تلقت (بغداد اليو) نسخة منه، إنه "تم الاتفاق مع الجانب الاذربيجاني على اعادة الخط الجوي بين العاصمة باكو والنجف الاشرف مباشرة لتفويج قوافل الزائرين لأداء مراسم الزيارة للعتبات المقدسة في العراق، كما تم الاتفاق على التوأمة مع مدن اذرية لها قواسم مشتركة مع النجف الاشرف دينيا وتاريخيا".

وأضاف أن "الجانبين ناقشنا فكرة اقامة معرض للمنتجات الاذربيجانية على ارض معرض النجف الاشرف الدولي بمشاركة شركات اذرية كبرى".

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