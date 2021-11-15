اشترك بتفجير مركز للشرطة.. القبض على شرعي كتيبة الفاروق الإرهابية في بابل

2021/11/15 | 11:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابل

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، القاء القبض على شرعي كتيبة الفاروق والذي كان قد اشترك بتفجير مركز للشرطة في بابل.

وذكرت الوكالة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استكمالا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها وكاله الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزراة الداخلية وبعملية امنية القبض على شرعي كتيبة الفاروق".

وأضاف البيان، ان "الإرهابي قام باعمال ارهابية منها: ضرب الصهاريج المحملة بمادة البنزين والكاز على الطريق الرابط بين الحصوة - المحمودية وادت الحادثة الى حرق 7 صهاريج، نصب ولصق العبوات الناسفة وتفجيرها على المنتسبين في الاجهزة الامنية والمواطنين وادت الى استشهاد اربعة اشخاص، نصب عبوة ناسفة وتفجيرها داخل مركز شرطة القرية العصرية ادى الحادث الى انهيار المركز واغتيال افراد الشرطة".

ولفت إلى أنه "كان يشغل منصب شرعي لكتيبة الفاروق كان ينظم التوبة لابناء الصحوات بعد تسليم سلاحهم وتقديم المساعدات لجرحى داعش وتقديم والدعم اللوجستي لهم"، مشيراً إلى "تدوين اقواله ابتدائيا و قضائيا بالاعتراف واتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

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