جملة توصيات وتحذيرات من الدفاع المدني تتعلق بالشتاء وممارسات التدفئة

2021/11/15 | 11:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أصدرت مديرية الدفاع المدني، الإثنين، 13 توصية إلى المواطنين خاصة بفصل الشتاء.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، أن “المديرية أصدرت جملة من التوصيات والارشادات إلى المواطنين خاصة بفصل الشتاء”، داعياً المواطنين، إلى “مراعاتها لتجنب الحوادث التي تسبب الخسائر البشرية والاقتصادية”.

وجاءت التوصيات كالاتي:

استخدم براميل معدنية أو بلاستيكية خاصة محكمة الغلق لخزن المشتقات النفطية.

تجنب إدخال المدافئ النفطية إلى الحمام أو الأماكن المغلقة خوفاً من الغازات السامة والخانقة المنبعثة منها (خليط من الغازات بضمنها أول وثاني أوكسيد الكاربون).

وضع أسطوانات غاز الطبخ خارج المطبخ وإيصال الغاز منها عن طريق تأسيسات خاصة بها.

التأكد من صلاحية خراطيم غاز الطبخ وإجراء الصيانة الدورية لها.

إبعاد المدافئ النفطية عند استخدامها عن الأثاث والستائر بمسافة آمنة.

عدم تزويد المدافئ النفطية بالنفط وهي موقدة.

تجنب ترك المدافئ تعمل أثناء النوم أو عند الخروج من المنزل أو بعد انتهاء الدوام والتاكد من إطفائها.

تحذير الأطفال من التقرب والعبث بالأجهزة والمعدات الكهربائية والمطافئ لتجنب الحوادث.

الابتعاد الكلي عن تسخين الماء بواسطة المدافئ النفطية او الغازية بوجود العائلة.

عدم استخدام المدافئ الكهربائية (الهيترات) من نوع السلك المكشوف واحرص على اقتناء انواع ذات مناشئ رصينة.

أجراء الفحص والصيانة على سخانات الماء تحسباًً لعطل جهاز الهيتر مما يسبب ايصال التيار الكهربائي.

في حالة شعورك بتسرب الغاز المسال في المنزل تجنب أستخدام أي مفتاح كهربائي أو مفرغة هواء أو مصدر نار، وغلق صمامات جميع أسطوانات الغاز وأخراج الأشخاص الموجودين في المنزل وأفتح النوافذ والأبواب لعمل التهوية المطلوبة.

تذكر سرعة الاتصال بسيطرة الدفاع المدني(115) مجاناً من اي هاتف محمول عند حصول اي طارئ.

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