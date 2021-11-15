مسؤولة أوروبية تبحث في مصر اليوم ملف الهجرة

2021/11/15 | 11:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تبدأ مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون مباحثات مكثفة اليوم الاثنين في القاهرة تتعلق بملف التعاون بين التكتل ومصر خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأفادت الخارجية المصرية أن من المقرر أن يلتقي الوزير سامح شكري يوهانسون صباح اليوم بمقر الوزارة.

وكانت يوهانسون قد ذكرت على تويتر أمس الأحد أنها في طريقها للقاهرة لإجراء يوم مكثف من المناقشات مع ممثلي الحكومة المصرية لتطوير حوار الطرفين لإدارة الهجرة.

وأشارت في تغريدتها إلى أنها ستطلع الجانب المصري على تطورات الوضع على الحدود بين بولندا وبيلاروس التي تشهد تدفقا للمهاجرين هناك.

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