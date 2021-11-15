مفوضية الانتخابات: بدء العد اليدوي لأكثر من 100 محطة اقتراع في بغداد

2021/11/15 | 11:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الإثنين، بدء عمليات العد والفرز اليدوي للمحطات في العاصمة بغداد، وفق قرار من الهيئة القضائية.

وقال عضو الفريق الاعلامي للمفوضية عماد جميل في تصريح، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "عمليات العد والفرز اليدوي بدأت صباح اليوم في المحطات التي تم اتخاذ قرار بشأنها من قبل الهيئة القضائية".

وأضاف جميل، أنّ "عدد المحطات المشمولة بإعادة العد والفرز اليدوي 108 محطات"، موضحًا أنّ "هذه المحطات تعود إلى مكتب انتخابات بغداد/ الرصافة".

أوضحت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق، طبيعة مهامها بعد إرسال جميع الطعون الانتخابية وملاحقها إلى الهيئة القضائية، فيما حددت مهمة الهيئة الأساسية وصلاحياتها.

وقالت نبراس أبو سودة، مساعد المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، للقناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "تم إرسال جميع الطعون وملاحقها للهيئة القضائية، وبعد ذلك ستنتظر المفوضية قرارات الهيئة بشأنها لتكون محل التنفيذ فيما لو طلبت الهيئة تنفيذ أي قرار جديد".

وأضافت، "بعد انتهاء العشرة أيام أمام الهيئة للنظر بالطعون وملاحقها، وفيما لو احتاجت لفترة إضافية، فنعتقد أن الموضوع منظم بقانون للتعامل مع هذا الأمر، من صلاحية المفوضية رفع التوصيات ونتائج الطعون للهيئة وهي من تحسم الموقف".

وتابعت، أنّ "مجموع الطعون المرفوعة 1436، أضيف إليها 87 ملحق طعن وجميعها رفعت للهيئة القضائية، وتوصيات مجلس المفوضين غير ملزمة للهيئة، والأخيرة هي صاحب القرار".

كما بيّنت، أنّ "المفوضية ستنتظر ما ستقرره الهيئة القضائية، في حال طلبت تطبيق قرار جديد، فالمفوضية ستطبقه"، مشيرة إلى أنّ "الهيئة لم تتقدم باعتراض حتى الآن على إجراءات وعمل مجلس المفوضين".

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